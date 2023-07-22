الشروع ببناء ثاني أكبر ملعب للگولف في إقليم كوردستان (فيديو)

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للگولف، يوم السبت، عن البدء بإنشاء ثاني أكبر ملعب للعبة بتاريخ العراق، في اقليم كوردستان.

وقال نائب رئيس الاتحاد وصفي الكناني، لوكالة شفق نيوز "لقد تم بدء العمل بملعب دهوك للگولف بمساحة 90 الف متر مربع بواقع تسع حفر، ويعد ثاني أكبر ملعب في تاريخ العراق بعد ملعب اربيل وهو الأكبر في البلاد وتم انجازه مؤخراً بواقع 18 حفرة".

وبين ان "العمل يجري تحت إشراف شركة هولندية متخصصة و بالتنسيق والمتابعة مع الاتحاد العراقي للگولف".

واوضح ان "الملعب يضم مطاعم وكافيتريات وإدارة وملحقات اخرى"، مبينا ان مدة الانجاز سيستغرق عاماً ونصف العام.

يذكر ان الاتحاد العراقي للگولف افتتح ملعب "هليز" الدولي وهو الأول من نوعه في العراق لهذه الرياضة، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بمواصفات عالمية وتم انجازه بالكامل.