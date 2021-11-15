الشركة الناقلة للدوري الممتاز تهدد يونس محمود وتكشف عن الشرط الجزائي والغرامات

شفق نيوز/ أفاد المستشار القانوني لشركة الأضواء الناقلة لمباريات الدوري العراقي الممتاز المتعاقدة مع اتحاد الكرة، طارق الشرع، بأن الشركة توصلت إلى "درجة كبيرة" من التفاهم مع اتحاد الكرة بشأن موضوع النقل التلفزيوني.

وقال طارق الشرع لوكالة شفق نيوز، "التقينا كشركة الأضواء الناقلة بالنائب الأول لرئيس اتحاد الكرة علي جبار وقد أجرينا معه أكثر من لقاء واتفقنا على نقاط مهمة لإنجاز ملف النقل التلفزيوني".

وأضاف أن الاجتماعات واللقاءات أسفرت عن توصلنا لدرجة كبيرة من التفاهم لحل الاشكالات العالقة .

وبين الشرع، "على الاتحاد شرط جزائي قدره مليونين ونصف مليون دولار في حال فسخه العقد، اما قيمة الغرامات التي ترتبت بذمة الاتحاد والمستحقة الدفع قدره مليار وسبعمائة وخمسين ديناراً عراقياً وعليه لابد من تجنب الشرط الجزائي والاسراع للتوصل الى حل يرضي الطرفين".

واوضح ان "تصريح النائب الثاني للاتحاد يونس محمود الأخير الذي دعا فيه لفسخ العقد مع شركتنا، يعبر عن وجهة نظره، وان تصريحه سيدفع شركة الاضواء لمقاضاته لمطالبته بفسخ الاتحاد عقده مع شركتنا".

واشار الى ان يونس محمود أكد بتصريح سابق بان الاتحاد لأ يستطيع فسخ العقد مع شركة الاضواء الناقلة لانها ملغومة بالأخطاء الا في حال خسارة الاتحاد للشرط الجزائي المتفق عليه وقدره مليونين ونصف مليون دولار، وان الاتحاد سيلجأ لفسخ العقد لعدم التوصل الى حلول، كون العقد الذي وقعته التطبيعية مع الشركة كان عقداً تعسفياً في نقاطه".