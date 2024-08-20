الشركة المنفذة لملعب الناصرية: أرضيته تشبه ملاعب ريال مدريد وبرشلونة

شفق نيوز/ أفاد مدير شركة "كلوبل" فلاح منفي، يوم الثلاثاء، بأن ملعب الناصرية الذي أُفتُتح اليوم أرضيته تشبه أرضيات ملاعب نادي ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونخ.

وقال منفي لوكالة شفق نيوز إن "الملعب ناجح بكل جوانبه ولا ينقصه لا هو ولا ملعب التدريب الثانوي الاولمبي أي شيء".

وعن مقطع الفيديو الذي تم تداوله من أحد جمهور الناصرية الذي قام بإزاحة العشب الصناعي للتشكيك بعمل الشركة وتعالت الأصوات بسبب ما يخفيه تحت العشب من تراب بداعي عمل الشركة غير متكامل ومغشوش، قال منفي، إن "الشخص تعمد رفع مكان في جانب ارضية الملعب الرئيسي ليُظهر جانبا بسيطا وغير مؤثر"، مبينا ان "الملعب دولي، وليس أولمبياً ليكون فيه مضمار، وان الاهم هو الملعب والمدرجات والمنازع والادارة والمرافق الاخرى".

واشار الى ان "الملعب الثانوي المخصص للتدريب هو ملعب أولمبي فيه ملعب وسطي لكرة القدم ومضمار مكسي بتراتان من النوع الممتاز".

وابدى منفي استغرابه من "هكذا اشخاص يحاولون إفساد فرحة أبناء الناصرية الذين اصبح لديهم ملعب على مستوى عال بارضية عشب طبيعي من اجود الانواع".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ملعب الناصرية الدولي في محافظة ذي قار التي وصلها صباح اليوم الثلاثاء، لافتتاح وإطلاق الأعمال التنفيذية في عدد من المشاريع المتنوعة.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور داخل الملعب الناصرية، يظهر فيه عدة أشخاص من أهالي المدينة وبعض المشرفين على الملعب والشركة المنفذة، ويدور بينهم جدال حول أرضية الملعب التي شككت فيها الجماهير، وادعت أنها غير ملائمة وأجزاء منها ليست من العشب الطبيعي، الأمر الذي سرعان ما تحول إلى شد وجذب بين الأطراف وانتهى بطرد الجماهير إلى خارج الملعب.