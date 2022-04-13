الشركة المشرفة على بناء ملعب الناصرية تؤكد: انسحبنا حفاظاً على حياة ملاكاتنا

شفق نيوز/ أكدت الشركة المسؤولة عن إنشاء ملعب الإدارة المحلية في الناصرية، يوم الأربعاء، تقديمها كتاباً رسمياً لفسخ عقد إنشاء الملعب "حفاظاً على أرواح عامليها" من التهديدات، فيما بينت أنها كانت تطمح لإنشاء ملعب على مستوى عال لجمهور الناصرية.

وقال مدير شركة (غلوبال سبورت) فلاح منفي لوكالة شفق نيوز إن "الشركة قدمت كتاباً رسمياً بترك عمل في ملعب الإدارة المحلية وفسخ العقد مع الجهة المستفيدة وهي صندوق اعمار محافظة ذي قار، بسبب تعرض كوادرنا الهندسية والفنية للتهديد المباشر".

وأضاف منفي انه "سيكون هنالك اجتماع بين الطرفين الاسبوع المقبل للاتفاق حول ذلك ولحل كافة الامور المتعلقة".

وأوضح مدير شركة غلوبال سبورت أن "شركتنا أرادت ان تبني ملعباً على مستوى عالٍ لجمهور الناصرية، إلا ان الشركة التي كلفناها بالعمل وهي شركة ارتان غلوبال التركية تلقت تهديداً لنقرر بسببه فسخ العقد لمنع حدوث أي عارض يؤدي بأرواح العاملين".

وكانت إدارة صندوق اعمار ذي قار جنوبي العراق اعلنت، يوم الاثنين الماضي، تقديم الشركة المنفذة لملعب الإدارة المحلية في الناصرية مركز المحافظة، طلباً بإلغاء العقد بسبب "تهديدات عشائرية".