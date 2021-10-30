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الشركة الراعية للدوري العراقي الممتاز تتعهد بنقل جميع المباريات

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-30T12:57:53+0000
الشركة الراعية للدوري العراقي الممتاز تتعهد بنقل جميع المباريات

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي نفط ميسان الرياضي، يوم السبت، أن شركة "الأضواء" الراعية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، استجابة للتهديد بمقاطعتها من قبل أندية المحافظات وستباشر بنقل مباريات جميع الفرق وليس الجماهيرية منها فقط.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد ان قررنا منع النقل التلفزيوني لمباراة نفط ميسان والزوراء، احتجاجاً على عدم انصاف اندية المحافظات، تلقينا اتصالاً من ممثل شركة (الاضواء) عادل القريشي وتعهد بنقل المباريات بشكل طبيعي ابتداء من الجولة التاسعة للدوري الممتاز".

واضافت ان "القريشي أكد أن الشركة توصلت لاتفاق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن اعادة ترتيب توقيتات المباريات وعودة النقل التلفزيوني بما يتناسب مع جماهير الاندية".

وأشارت إدارة نفط ميسان الى انه "بعد هذا التعهد قررنا السماح بنقل مباراة فريقنا اليوم امام الزوراء عبر قناة (شباب سبورت)"، والتي انطلقت في الساعة الثانية و45 دقيقة من ظهر اليوم السبت.

ويوم الخميس الماضي، اتهم نادييّ نفط ميسان، والديوانية، الشركة الناقلة لمباريات الدوري العراقي الممتاز بـ"الانتقائية" في نقل المباريات، مشيرين إلى أن الشركة تتجاهل المباريات التي يخوضها الناديان وتهتم فقط بنقل مباريات الفرق الجماهيرية.

وأعلن الناديان مقاطعة الشركة ومنعها من نقل مباريات فريقيّ نفط ميسان والديوانية.

في حين كشفت شركة "الاضواء" الناقلة لمباريات الدوري الممتاز سبب نقلها للمباريات الجماهيرية وعدم نقل مباريات الدوري بالكامل.

وقال ممثل شركة "الاضواء" في الاتحاد العراقي لكرة القدم، حمزة القريشي، لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بعد موسم خالٍ من تسويق المباريات للقنوات الأخرى وعدم التعاون من قبل بعض القنوات التلفزيونية ووصل تحدي الشركة بافتتاح قناة رياضية لنقل الدوري العراقي اكراما للجماهير الرياضية مجانا لكن في الموسم الحالي وتجدد عدم رغبة القنوات بشراء المباريات ارتأينا أن ننقل أربع مباريات لكل دور في هذا الموسم كون المباراة الواحدة تكلفنا أكثر من 20 مليون دينار".

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