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الشرقاط يتأهل رسمياً لدوري الدرجة الاولى على حساب الموصل

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-26T15:01:19+0000
الشرقاط يتأهل رسمياً لدوري الدرجة الاولى على حساب الموصل

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي الشرقاط لكرة القدم، يوم الاثنين، إلى دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه في المباراة الفاصلة عن المنطقة الغربية على فريق الموصل.

وفاز الشرقاط بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الساحر أحمد راضي.

وعلى صعيد اخر، وضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الشباب الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، فاز فريق شباب أربيل على نظيره شباب الكهرباء بثلاثة أهداف دون مقابل.

كما تغلب فريق رديف الصناعات على نظيره رديف الإسكان بخمسة أهدافٍ من دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الرديف للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

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