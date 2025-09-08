الشرطة يُمنى بخسارته الثانية في معسكر مصر وفوز للغرّاف والموصل

شفق نيوز- بغداد

تلقى فريق الشرطة العراقي خسارته الثانية في معسكره التدريبي بمصر، مساء اليوم الاثنين، فيما تمكن فريقا الغرّاف والموصل الفوز في مباراتين وديتين.

وخاض فريق الشرطة اليوم مباراته الودية الثانية في العاصمة المصرية القاهرة، وخسر أمام نادي مودرن، أحد أندية الدوري المصري الممتاز، بنتيجة 2-1، في لقاء احتضنه ملعب النادي المصري، حيث سجل هدف الشرطة الوحيد اللاعب شريف عبد الكاظم.

وهذه الخسارة هي الثانية للشرطة خلال معسكره التدريبي في مصر، بعد هزيمته قبل يومين أمام المنتخب الأولمبي المصري بالنتيجة ذاتها 2-1، وكان هدف القيثارة حينها من توقيع اللاعب سالم أحمد.

وفي السياق، تمكن فريق الغراف من التغلب على الكهرباء بنتيجة 2-0، سجل كل من، أمير إياد، وأنيس العماري، هدفي المباراة، وهذا الانتصار يمنح الغراف تعزيزاً للنتائج الإيجابية في معسكره الحالي، بعد أن تغلّب قبل ستة أيام على فريق القوة الجوية بهدف دون مقابل، في لقاء ودي جرى أيضاً في مصر.

وضمن تحضيرات الأندية لدوري نجوم العراق للموسم 2025-2026، اختتم نادي الموصل معسكره التدريبي في مدينة دهوك، بفوز ودي على نادي بيرس بهدفين دون رد، حيث سجل هدفي الموصل كل من ياسر ناجي ودحّام الشلهوب.

ومن المقرر أن ينطلق دوري نجوم العراق لكرة القدم في الثالث عشر من شهر أيلول الحالي، وفقاً لما أعلنته لجنة المسابقات في الدوري، بإقامة ثلاث مباريات في اليوم الأول للدوري.