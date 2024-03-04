الشرطة يُكرم ضيفه نفط ميسان بثلاثية نظيفة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق الشرطة، يوم الاثنين، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 3 - 0 ضمن منافسات الجولة 18 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي، وسط العاصمة بغداد، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الشرطة بهدف واحد دون مقابل لنفط ميسان جاء الهدف في الدقيقة 13 عن طريق مهند علي.

وفي الشوط الثاني اضاف مهند علي، هدفاً ثانيا للشرطة من راسية جميل عند الدقيقة 63، وفي الدقيقة 90+4 سجل علي حصني هدفاً ثالثاً للشرطة.

وقاد اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من يوسف سعيد حكم ساحة، ويساعده امير داود مساعد أول، وكرار عباس مساعد ثاني، وأوميد مصطفى حكم رابع، ومحمد طارق حكم "فار".