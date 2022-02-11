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الشرطة يوضح حقيقة إبعاد صلاح من قائمة الجهاز الفني

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-11T11:09:20+0000
الشرطة يوضح حقيقة إبعاد صلاح من قائمة الجهاز الفني

شفق نيوز / أوضح الناطق الإعلامي لنادي الشرطة لكرة القدم، حسين الخرساني، يوم الجمعة، أن الاتحاد لم يستغن عن المدرب المساعد للفريق، أحمد صلاح، كما يتداول في وسائل الإعلام بعد خلو اسمه من قائمة الجهاز الفني للمنتخب بعد تسمية حيدر نجم بدلا عنه.

وقال الخرساني، لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب المساعد للشرطة أحمد صلاح، جرى تفريغه لمدة عشرة أيام، استجابة لرغبة الاتحاد للمهمة الوطنية أمام منتخبي إيران ولبنان"، موضحاً أن "المدة التي تم الاتفاق عليها بين إدارة الشرطة والاتحاد انتهت، وبالتالي عاد لواجبه التدريبي في النادي".

وأضاف أن "صلاح من الكفاءات التدريبية المتميزة الذي أخذ يتألق ويكون عامل نجاح مساعد في أي مكان يعمل به"، معرباً عن أمله أن "يوفق بديله حيدر نجم، مع المدرب عبد الغني شهد، والكادر المساعد في قيادة المنتخب في المباراتين المقبلتين، أمام الإمارات وسوريا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وكان اتحاد الكرة سمى عبد الغني شهد مدرباً للمنتخب الوطني، يساعده حيدر نجم ورزاق فرحان وأحمد جاسم مدرباً لحراس المرمى والمدرب المساعد الهولندي آدري بوغرس ومدرب اللياقة البدنية الإسباني غوانزلو، استعداداً لمواجهتي الإمارات وسوريا في التصفياتِ الآسيوية المؤهلة الى نهائياتِ كأس العالم.

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