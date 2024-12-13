الشرطة يودّع أحمد صلاح والبديل في الطريق لقيادة القيثارة

شفق نيوز/ ‏قررت إدارة نادي الشرطة، يوم الجمعة، رسمياً إعفاء المدرب أحمد صلاح من مهمته كمدرب لكرة الشرطة.

‏وذكر عضو ادارة النادي عبر صفحته الشخصية في فيسبوك أن "إدارة الشرطة قررت فسخ عقدها مع المدرب أحمد صلاح، بالتراضي، وذلك بعد النتائج السلبية التي خارج بها فريق الشرطة في بطولتي الأندية الآسيوية النخبة ودوري نجوم العراق".

‏ وسيتم الاتفاق مع مدرب آخر لقيادة فريق الشرطة وأن هناك أسماء مطروحة على طاولة إدارة النادي الاختيار أحد المدربين الذين سيقود الفريق لما تبقى من دوري نجوم العراق.

في حين أفاد مصدر من داخل البيت الشرطاوي، بأن المدرب الأردني عبد الله أبو زمع، سيقود فريق الشرطة بديلاً عن المدرب أحمد صلاح.

‏ويحتل فريق الشرطة بعد الانتهاء من الجولة من دوري نجوم العراق، 11 المركز السابع برصيد 17 نقطة.