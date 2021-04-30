الشرطة يودع أبطال آسيا بخسارة أمام الاستقلال الايراني

شفق نيوز/ خاض فريق الشرطة لكرة القدم مباراته الأخيرة في المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا والتي جمعته بفريق الاستقلال الإيراني مساء يوم الجمعة على ملعب الجوهرة الرديف.

وانتهى اللقاء بفوز الاستقلال 1-0 .

سجل الاستقلال في الدقيقة 14 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح شيخ دياباتي الذي عاد ليضيع ركلة جزاء في الدقيقة 20 من الشوط الاول.

وكان فريق نادي الشرطة انهى مبارياته الخمس السابقة باربع خسارات وفوز واحد، فقد خسر امام الدحيل 0 - 2 واستقلال طهران الايراني 0 - 3 والاهلي السعودي 0 - 3، و أمام الأهلي السعودي بنتيجة 1 – 2 ، وفوز على الدحيل القطري بهدفين لهدف ليتذيل مجموعته بثلاث نقاط .