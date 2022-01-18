الشرطة يوافق على تفريغ احمد صلاح للمنتخب العراقي بشرط

شفق نيوز/ اكد رئيس نادي الشرطة غالب الزاملي، يوم الثلاثاء، ان ادارة النادي تسلمت كتاباً رسميا من اتحاد الكرة العراقي لتفريغ المدرب المساعد للنادي احمد صلاح ليكون مساعداً لمدرب المنتخب العراقي وفق شرط.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، "وصلنا كتاب رسمي وتمت مداولته والموافقة على تفريغ المدرب احمد صلاح لكن بشرط ان يكون التفريغ على سبيل الاعارة ويحدد موعده ليعود مجددا ليكون ضمن الجهاز الفني للنادي في المرحلة المقبلة".

واشار الى ان "الادارة متمسكة بالمدرب احمد صلاح كونه مدرب كفوء واستفاد منه الفريق كثيراً"، لافتا الى ان "المدرب صلاح سيناقش وضعه مع مشرف المنتخب العراقي يونس محمود ليحدد وقت تواجده مع المنتخب لاسيما وانه مرتبط مع نادينا بعقد رسمي ملزم بين الطرفين".

وتابع الزاملي، أن "نادي الشرطة لا يقف عائقاً امام مشوار المنتخب العراقي بل هو داعم لكل المنتخبات الوطنية وابرز الرافدين للفرق العراقية ، لكن هنالك الية خاصة وضوابط متبعة في اجراءات الانتقال".

وختم ان "الادارة ارتأت ان يكون صلاح ضمن الجهاز الفني للمنتخب خدمة لمشوار اسود الرافدين في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم"، لافتاً الى ان "تواجد احمد صلاح سيكون خلال مدة التوقف مابين المرحلتين ويكون فريق النادي اقل احتياجاً له من فترة دخولنا بمنافسات الدوري".

وكان احمد صلاح التحق للكادر الفني للمنتخب الوطني في اول وحدة تدريبية له بملعب الشعب الدولي استعدادا لملاقاة ايران ولبنان .