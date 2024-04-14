الشرطة يواصل التمسك بصدارة دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق الشرطة من تحقيق الفوز على ضيفه الميناء، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، كما طرد حكم المباراة يوسف سعيد لاعب الميناء حيدر سالم في نهاية الشوط الأول لتعمده اللعب الخطر، ليكمل فريق الميناء المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه الأول عن طريق اللاعب مناف يونس بالدقيقة 75 من زمن المباراة، وفي الدقيقة 77 أضاف الشرطة هدفه الثاني عن طريق المحترف لوكاس سانتوس.