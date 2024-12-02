الشرطة يواجه بيرسيبوليس في سادس مواجهاته بدوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز/ يلتقي فريق الشرطة العراقي مع مضيفه بيرسبوليس الإيراني اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وتُقام المباراة على ملعب نادي الأهلي القطري في الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد والدوحة.

ويحتل فريق الشرطة المركز 11 قبل الأخير في المجموعة برصيد نقطتين فقط، فيما يأتي بيرسبوليس الإيراني في المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

ويطمح فريق الشرطة لتحقيق فوزه الأول في البطولة بعد مرور خمس جولات، حيث فشل الفريق في تسجيل أي فوز حتى الآن رغم الدعم الجماهيري والإعلامي الكبير.

وكان فريق الشرطة قد أجرى آخر وحداته التدريبية يوم أمس الأحد استعدادًا للمباراة، في غياب اللاعب محمد داود بسبب تعرضه لوعكة صحية.