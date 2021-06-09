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الشرطة يواجه الزوراء بتسعة غيابات بين صفوف لاعبيه: سنسعى لكسب اللقاء

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-09T06:28:17+0000
الشرطة يواجه الزوراء بتسعة غيابات بين صفوف لاعبيه: سنسعى لكسب اللقاء

شفق نيوز/ اكد غالب الزاملي عضو ادارة نادي الشرطة يوم الأربعاء بأن فريقه الكروي جاهز للقاء الديربي امام فريق الزوراء في شبه نهائي كأس العراق رغم غياب تسعة لاعبين يتواجدون حالياً بصفوف المنتخب في مهمته الوطنية المتمثلة بخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين .

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز: إن المدرب اليتش وضع في حساباته بهذا الشان ولديه البدائل الجيدين الذين بامكانهم تعويض اللاعبين الغائبين عن التشكيلة ، مبينا أن الفريق لديه بدائل جيدين لايقلون مستوى عن لاعبي المنتخب الذين التحقوا مع الوطني .

وأوضح أن المباراة مهمة جدا ولا سيما أنها تعد ديربي جماهيريا يجمع قطبي الكرة العراقية وستكون لها نكهة تنافسية قوية ولابد من الفوز للتأهل الى ختام بطولة كأس العراق .

وتقام يوم غد الخميس مباراة الزوراء والشرطة في لقاء نصف نهائي كأس العراق على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً .

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