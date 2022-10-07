الشرطة يهيمن على نتائج بطولة أندية العراق للسباحة الطويلة (صور)

شفق نيوز/ اقام الاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية بطولة اندية العراق بالسباحة الطويلة في العاصمة بغداد - نهر دجلة اليوم الجمعة حيث كان التجمع عند نقطة النهاية قرب اعدادية الكرخ في مقر اتحاد التجذيف.

وشارك في المنافسات 20 نادياً يمثلون مختلف محافظات العراق وفرض فريق الشرطة هيمنته المطلقة على بطولة أندية العراق للسباحة الطويلة.

وحصل الشرطة على المراكز الأولى فرقياً، إذ تمكن فريق المتقدمين من التربع على المركز الأول بعد حصوله على 3 نقاط ، فيما جاءَ فريق الجيش ثانياً بـ 7 نقاط والحشد ثالثاً بـ 13 نقطة ، فيما أحرز فريق شباب الشرطة على المركز الأول بعد حصوله على 3 نقاط، فيما احتل نادي الحشد المركزَ الثاني برصيد 7 نقاط ليأتي الجيش بالمركز الثالث برصيد 11 نقطة ، بينما شهدت منافسات فئة الناشئين تفوقاً واضحاً للشرطة بعد حصدهم المركز الأول برصيد 3 نقاط ، فيما حل نادي الإتصالات ثانياً برصيد 12 نقطة، وكان المركز الثالث من نصيبِ نادي السلام برصيد 14 نقطة.

بينما انتهت منافسات البطولة فردياً للشرطة إذ تمكن السباحان علي محمد علي جعفر ، وزيد علي محمد جعفر من الظفر بالمركزين الأول والثاني متقدمين.

أما في فئة الشباب فقد أحرزَ سباح نادي الشرطة أبو الفضل حيدر المركز الأول تاركاً المركز الثاني لزميله علي محمد جاسم ، بينما شهدت منافسات الناشئين تفوق حسين محمد جاسم الذي حصد المركز الأول، فيما احتل زميله بنادي الشرطة احمد وجدي أحمد على المركز الثاني.