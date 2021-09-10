الشرطة يهزم الكهرباء ودياً بهدفين لواحد

شفق نيوز/ حققَ فريق نادي الشرطة فوزاً مستحقاً على نظيره فريق نادي الكهرباء بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة على ملعب الأخير في إطار تحضيرات الفريقين للدوري الممتاز .

وبدأ مدرب الشرطة المصري المباراة بتشكيلة تألفت من ستار ياسين لحراسة المرمى، وفيصل جاسم ونياز محمد وكرار عامر ومصطفى محمد معن للدفاع، ورزاق قاسم وعلي حصني وامير صباح وعبد المجيد أبو بكر للوسط، وعلاء عبد الزهرة والبرازيلي برونو للهجوم.

سيطرَ الشرطة على مجريات الشوط الأول وأخطر مرمى منافسه بالعديد من الكرات الخطرة الى أن حانت لحظة التسجيل عن طريق اللاعب علاء عبد الزهرة الذي استغل عرضية متقنة من البارع مصطفى محمد معن لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

مدرب فريق الشرطة المصري مؤمن سليمان، وفي إطار تحضيراته للوقوف على جاهزية اللاعبين، أشرك تشكيلة مغايرة في الشوط الثاني من المباراة باستثناء اللاعب كرار محمد ليظهر الفريق بحلة الشوط الاول نفسها ليسجل محمد جفال مبكراً الهدف الثاني للفريق بعد عرضية علي يوسف.

واستمر الفريق على المنوال نفسه مع تحسن ملموس للفريق المنافس أسفر عن هدف التقليل عبر ركلة حرة مباشرة سكنت شباك الحارس محمد عباس، لتنتهي المباراة بفوز الشرطة بهدفين مقابل هدف واحد.