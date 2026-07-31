الشرطة يهزم الكرخ بثنائية كوكو والجولان يتغلب على ديالى ودياً

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق الشرطة فوزاً على نظيره الكرخ في مباراة ودية أقيمت اليوم الجمعة، بمدينة أربيل، ضمن تحضيرات الفريقين للمشاركة في منافسات دوري نجوم العراق.

وشهد اللقاء تألق مهاجم الشرطة النيجيري فيديليس كوكو، الذي سجل أول اهدافه بقميص الفريق، ومن ثم لحقها بهدف ثان ليقود "الأخضر" الى الفوز على الكرخ.

ويواصل الجهاز الفني للشرطة، بقيادة المدرب سامي الطرابلسي، تنفيذ البرنامج الاعدادي وفق الخطة المرسومة، بهدف رفع جاهزية اللاعبين والوصول الى أفضل مستوى قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وفي مباراة ودية اخرى، تغلب نادي الجولان على نادي ديالى بنتيجة 2-1، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات دوري نجوم العراق، المقرر انطلاقها في 14 من الشهر الحالي.

وكان الجولان قد تعادل في مباراته الودية السابقة مع النفط بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين بمدينة أربيل.