الشرطة يهزم الحلة في دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ حقق فريق الشرطة يوم الاثنين، فوزاً مهماً على حساب فريق الحلة ضمن منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وانتهت المباراة، التي جرت مساء اليوم في قاعة الحلة للألعاب الرياضية، بفارق 4 نقاط وبنتيجة 83 - 79 نقطة.

وفي الدوري المصاحب حقق ناشئي الحلة لكرة السلة فوزا كبيرا على ناشئي نادي الشرطة بفارق 66 بنتيجة 81 - 15 نقطة نقطة ضمن منافسات الدوري المصاحب.

وتقام يوم غد الثلاثاء مباراتان ضمن التصفيات ذاتها، ويستضيف فريق التجارة في الاولى في قاعة الشعب المغلقة ببغداد فريق دجلة الجامعة، وعلى نفس القاعة يستضيف فريق الكهرباء.