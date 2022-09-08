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الشرطة ينهي معسكره في اربيل اليوم ويستأنف تدريباته ببغداد السبت المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-08T14:21:01+0000
الشرطة ينهي معسكره في اربيل اليوم ويستأنف تدريباته ببغداد السبت المقبل

شفق نيوز/ ختم فريق الشرطة لكرة القدم معسكره التدريبي الذي اقيم له في أربيل، بتحقيق فوز ودي على فريق نادي نفط البصرة بهدف دون مقابل جاء بامضاء المحترف السوري محمود المواس في نهاية الشوط الأول.

وعاد وفد الشرطة اليوم الخميس الى بغداد بعد أن انهى معسكره التدريبي استعدادا للدوري الممتاز للموسم 2022-2023.

وقال غالب الزاملي نائب رئيس الشرطة لوكالة شفق نيوز؛ ان "الفريق سيستأنف تدريباته السبت المقبل على ملعب علي حسين شهاب في وزارة الشباب والرياضة بواقع وحدة تدريبية مكثفة".

وأضاف أن "الفريق سيخوض عدة مباريات ودية مع فرق محلية قبل انطلاق الدوري الممتاز مطلع تشرين الاول المقبل".

وبين الزاملي؛ ان "الاستعدادات تأتي أيضا من اجل تهيئة الفريق لمباراة السوبر الذي يقابل فيها بطل كأس العراق فريق نادي الكرخ خلال شهر تشرين الاول المقبل".

يذكر أن فريق نادي الشرطة توج بلقب الدوري الممتاز الموسم السابق قبل سبع جولات وجمع 91 نقطة.

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