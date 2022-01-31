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الشرطة ينهي معسكره التدريبي بفوز ودي على نفط البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-31T14:45:54+0000
الشرطة ينهي معسكره التدريبي بفوز ودي على نفط البصرة

شفق نيوز/ تغلب فريق نادي الشرطة على فريق نفط البصرة في مباراة ودية، يوم الاثنين، مختتماً معسكره التدريبي الداخلي الذي اقيم في البصرة واستمر لعشرة ايام تحضيراً للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال عضو المكتب الاعلامي لنادي الشرطة، علاء الساعدي، لوكالة شفق نيوز، ان "فريق الشرطة اختتم معسكره اليوم بفوز ودي على مضيفه نفط البصرة بهدف دون مقابل سجله المهاجم محمد داود برأسية جميلة".

واضاف ان "المباراة تعد استعدادية لكلا الفريقين لمنافسات الدوري العراقي الممتاز".

وبين ان "الملاك الفني لفريق الشرطة قدم الشكر والتقدير لإدارة نفط البصرة ومسؤولي مدينة الأمل السكنية على الاحتفاء وحسن الضيافة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على طيب وكرم أهلنا في بصرتنا المعطاء".

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