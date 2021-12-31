سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الشرطة ينفرد بالصدارة وفوز نفط ميسان واربيل في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-31T13:16:39+0000
الشرطة ينفرد بالصدارة وفوز نفط ميسان واربيل في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الجمعة، منافسات الجولة 16 لدوري الكرة الممتاز، وجرت ظهر اليوم ثلاث مواجهات.

ففي المباراة الأولى التي جمعت فريق نادي امانة بغداد وضيفه نادي الشرطة على ملعب الأول،  انتهت لصالح الشرطة 3-1.

وسجل الشرطة اولا عن طريق المحترف محمود المواس في الدقيقة 11 من الشوط الاول، وعادل امانة بغداد من تعديل النتيجة في الدقيقة 28 من الشوط ذاته عن طريق جبار كريم، وفي الدقيقة 47 سجل لاعب الشرطة بسام شاكر هدف التقدم الثاني لفريقه، وقبل نهاية اللقاء سجل الشرطة هدفه الثالث لينتهي اللقاء للشرطة وينفرد بصدارته بعد جمعه 44 نقطة.

وفي المباراة الثانية التي جمعت فريقا نادي نفط ميسان مع ضيفه نادي الكهرباء على ملعب ميسان الدولي انتهت، لنفط ميسان 2-0.

وسجل نفط ميسان هدفه الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أحمد سعيد في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، وسجل نفس اللاعب هدف نفط ميسان الثاني قبل نهاية الشوط الأول عند الدقيقة 45.

فيما انتهت المباراة الثالثة التي جرت على ملعب سامراء بين فريقي نادي سامراء وضيفه نادي اربيل بفوز اربيل بهدفين مقابل هدف واحد.

related

مواجهتان في ختام منافسات الدوري العراقي الممتاز بجولته الـ32 اليوم

Date: 2021-06-22 05:57:23
مواجهتان في ختام منافسات الدوري العراقي الممتاز بجولته الـ32 اليوم

الزوراء يتغلب على الرمادي ويستعد لمواجهة نفط الوسط

Date: 2021-01-12 18:25:39
الزوراء يتغلب على الرمادي ويستعد لمواجهة نفط الوسط

مدرب الطلبة يدعو "الجهات المتناحرة" إلى ترك الخلافات

Date: 2021-02-22 06:32:51
مدرب الطلبة يدعو "الجهات المتناحرة" إلى ترك الخلافات

لاعب منتخب بنما يلتحق بنادي القوة الجوية

Date: 2021-09-12 14:16:17
لاعب منتخب بنما يلتحق بنادي القوة الجوية

جماهير الديوانية تحاصر إدارة النادي و تطالبها بالاستقالة (فيديو + صور)

Date: 2021-11-26 13:36:21
جماهير الديوانية تحاصر إدارة النادي و تطالبها بالاستقالة (فيديو + صور)

اليوم.. مواجهتان في ختام الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-04-18 07:21:04
اليوم.. مواجهتان في ختام الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز

الممتاز العراقي.. الشرطة يفوز على نفط البصرة وتعادل النفط والكهرباء

Date: 2021-07-15 16:13:35
الممتاز العراقي.. الشرطة يفوز على نفط البصرة وتعادل النفط والكهرباء

جليل زيدان يطالب نادي اربيل بمستحقات مالية وفق مستمسكات معززة بعقود

Date: 2021-11-02 09:09:05
جليل زيدان يطالب نادي اربيل بمستحقات مالية وفق مستمسكات معززة بعقود