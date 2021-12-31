الشرطة ينفرد بالصدارة وفوز نفط ميسان واربيل في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الجمعة، منافسات الجولة 16 لدوري الكرة الممتاز، وجرت ظهر اليوم ثلاث مواجهات.

ففي المباراة الأولى التي جمعت فريق نادي امانة بغداد وضيفه نادي الشرطة على ملعب الأول، انتهت لصالح الشرطة 3-1.

وسجل الشرطة اولا عن طريق المحترف محمود المواس في الدقيقة 11 من الشوط الاول، وعادل امانة بغداد من تعديل النتيجة في الدقيقة 28 من الشوط ذاته عن طريق جبار كريم، وفي الدقيقة 47 سجل لاعب الشرطة بسام شاكر هدف التقدم الثاني لفريقه، وقبل نهاية اللقاء سجل الشرطة هدفه الثالث لينتهي اللقاء للشرطة وينفرد بصدارته بعد جمعه 44 نقطة.

وفي المباراة الثانية التي جمعت فريقا نادي نفط ميسان مع ضيفه نادي الكهرباء على ملعب ميسان الدولي انتهت، لنفط ميسان 2-0.

وسجل نفط ميسان هدفه الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أحمد سعيد في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، وسجل نفس اللاعب هدف نفط ميسان الثاني قبل نهاية الشوط الأول عند الدقيقة 45.

فيما انتهت المباراة الثالثة التي جرت على ملعب سامراء بين فريقي نادي سامراء وضيفه نادي اربيل بفوز اربيل بهدفين مقابل هدف واحد.