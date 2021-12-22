الشرطة ينفرد بالصدارة.. وزاخو يُسقط صاحب المركز الثاني

شفق نيوز/ جرت يوم الأربعاء ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة 14 لدوري العراقي الممتاز بكرة القدم .

وجمع اللقاء الاول فريق نادي الكرخ وضيفه فريق نادي الشرطة على ملعب احمد راضي، وانتهى اللقاء بفوز الشرطة بهدف واحد دون رد لينفرد بالصدارة برصيد 38 نقطة وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة عن النقطة التاسعة بالمركز السادس عشر.

جاء هدف الشرطة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 34 من الشوط الاول نفذها بنجاح المحترف السوري محمود المواس.

وضيف ملعب نادي النجف مباراة فريق نادي نفط الوسط وضيفه فريق زاخو انتهى اللقاء بفوز زاخو بهدفين دون رد ليوقف زحف نفط الوسط.

جاء الهدف الاول لزاخو عن طريق برونو اولفر في الدقيقة 29 من الشوط الاول، والثاني عبر نفس اللاعب في الدقيقة 55 من عمر اللقاء ، ليرفع زاخو رصيده للنقطة 23 بالمركز السادس ، وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 29 بالمركز الثاني .

وفي اللقاء الثالث ضيف ملعب الديوانية مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق الديوانية وضيفه فريق نفط ميسان انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

سجل الديوانية اولا بعدها جاء هدف التعديل لنفط ميسان ليعود الديوانية تسجيل الهدف الثاني ليرفع الديوانية رصيده للنقطة 9 بالمركز السابع عشر وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 13 بالمركز الثالث عشر.