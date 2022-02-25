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الشرطة ينفرد بالصدارة بفوز مستحق على نفط البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-25T14:48:09+0000
الشرطة ينفرد بالصدارة بفوز مستحق على نفط البصرة

شفق نيوز/ انفرد فريق نادي الشرطة بالصدارة بعد تحقيقه فوزا مستحقاً على ضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة 2-0، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف الشرطة الاول عن طريق المحترف محمود المواس في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بثلاث دقائق وتحديداً عند الدقيقة 87 سجل محمد داود الهدف الثاني للشرطة.

وضيف ملعب الشعب الدولي مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق الشرطة، وضيفه فريق نفط البصرة في إطار منافسات الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز.

وبهذه النتيجة عزز الشرطة صدارته ورفع رصيده للنقطة 63، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 30 بالمركز التاسع.

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