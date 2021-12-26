الشرطة ينفرد بالصدارة بعد فوز "كبير" على الميناء والمواس يتصدر الهدافين

شفق نيوز/ ضيف ملعب الشعب الدولي مباراة واحدة عصر اليوم جرت بين فريقي نادي الشرطة ضيفه نادي الميناء ضمن منافسات الجولة 15 لدوري الكرة الممتاز، وانتهى اللقاء بفوز الشرطة 3-1.

وسجل الميناء هدفه بالشوط الاول بعد ان احتسب حكم اللقاء مهند قاسم ركلة جزاء لصالحه بعد عرقلة مدافع الشرطة فيصل جاسم لمهاجم الميناء سالم أحمد وهو في حالة انفراد ليتم طرده في الدقيقة 29 من عمر اللقاء بعد ان اشهر بوجهه البطاقة الحمراء وبقى الشرطة يلعب بعشرة لاعبين.

وتمكن لاعب الميناء المحترف اليمني ناصر من تنفيذ الركلة بنجاح معلنا عن تسجيله الهدف لفريقه في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الميناء بهدف دون رد للشرطة، وفي الشوط الثاني تغيرت النتيجة وفي الدقيقة 59 طرد حكم اللقاء لاعب الميناء ابراهيم نعيم لتعمده لمس الكرة داخل منطقة الجزاء ومنحه وركلة جزاء للشرطة نفذها محمود المواس بنجاح في الدقيقة 62 ويعدل النتيجة، وفي الدقيقة 72 عاد محمود المواس ليسجل الهدف الثاني للشرطة عن طريق محمود المواس ليتصدر المواس ترتيب الهدافين برصيد عشرة أهداف، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل المحتسب بدل الضائع الذي احتسبه حكم اللقاء سجل علي حصني الهدف الثالث لفريقه الشرطة.

وبهذه النتيجة عزز الشرطة تصدره ورفع رصيده للنقطة 41 بالمركز الأول، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 9 بالمركز 17.