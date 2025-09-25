الشرطة ينتصر على نوروز في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- البصرة

فاز فريق الشرطة، يوم الخميس، على ضيفه فريق نوروز 3-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة 8:30 مساءً على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الشرطة بهدفين وهدف لنوروز، حيث سجل هدف نوروز اولا عن طريق اللاعب غيتان لوميا في الدقيقة 3، وتمكن مصطفى سعدون من ادراك التعادل في الدقيقة 33، واضافة دومنيك مندي الهدف الثاني للشرطة في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني سجل اسو رستم هدف التعديل لنوروز في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 72 جاء الهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمود المواس.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مؤلف من واثق محمد، حكم ساحة، وحيدر عبد الحسين مساعداً أولاً، ووليد كامل مساعداً ثاٍن ومحمد كامل حكم رابع وحسين علي حسين حكماً لتقنية الفار.