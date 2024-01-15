الشرطة يمثل العراق في بطولة العرب للجودو بمصر

شفق نيوز/ غادر فريق نادي الشرطة العراقي للجودو، يوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في بطولة اتحاد الشرطة العربية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للجودو سمير الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة العراقي سيمثل العراق في البطولة العربية المقرر انطلاقها بعد غد الأربعاء في مصر بمشاركة واسعة لاتحاد الشرطة العرب".

وأضاف أن "فريق شرطة العراق يضم خيرة اللاعبين الذين يعدون من بين الصفوة ونتوقع أن الفريق سيحقق نتائج طيبة"، مشيراً إلى أن "الفريق استعد بشكل جيد للبطولة في بغداد وحظي بدعم قبل المشاركة في البطولة".

يذكر أن العراقي عباس الفريجي فاز بالميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 81كغم في البطولة العربية للجودو التي جرت في مصر بمدينة العلمين الجديدة العام الماضي.