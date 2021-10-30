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الشرطة يلحق بنفط الوسط أول خسارة في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-30T17:04:29+0000
الشرطة يلحق بنفط الوسط أول خسارة في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم مساء اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز جمعت بين فريقي نادي الشرطة وضيفه نادي نفط الوسط، انتهى اللقاء بفوز فريق نادي الشرطة 

وجاء هدف فريق الشرطة في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول عن طريق المحترف محمود المواس، وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

وشهد اللقاء طرد لاعب نادي نفط الوسط المحترف فلورند ديدر في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، فيما سجل احمد زيرو الهدف الثالث للشرطة في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة الحق الشرطة أول خيارة لنادي نفط الوسط في الدوري العراقي الممتاز.

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