الشرطة يلاقي النفط في ختام دوري كرة السلة الممتاز

شفق نيوز/ تأهل فريق الشرطة لكرة السلة، يوم الأربعاء، للمباراة الختامية لدوري السلة الممتاز ليواجه فريق النفط.

وفاز فريق نادي الشرطة على فريق نادي نفط البصرة بنتيجة 81-74 نقطة، ضمن مباريات المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز.

وقال امين سر اتحاد كرة السلة خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، "بعد هذه النتيجة سيواجه الشرطة نظيره فريق النفط في المباراة الختامية، بينما سيلاقي فريق نادي الحشد فريق نفط البصرة على المركزين الثالث والرابع".

واشار الى ان الاتحاد "سيحدد لاحقاً موعد المباراتين وبما يناسب وضع الاتحاد والفرق الاربعة".

من جانب اخر، اعلن نجم عن اختتام بطولة "بابل الحضارة" لفعالية 3X3 لكرة السلة في محافظة بابل، بمشاركة 17 فريقا يمثلون أندية ومؤسسات حكومية وفرق هواة، وقسمت الفرق إلى اربع مجاميع وتأهل اول وثاني المجموعة ليتم لعب دور ربع النهائي ومن ثم نصف النهائي وبعدها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية.

وقال نجم لشفق نيوز، "في ختام البطولة توج فريق الحلة بعد فوزه على فريق الشهيد مازن الذي حل ثانياً بنتيجة 17-7، بينما حصل قسم الموهبة الرياضية في بابل على المركز الثالث بفوزه على فريق الديوانية الذي جاء رابعاً".