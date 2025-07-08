الشرطة يكمل أضلاع نصف نهائي كاس العراق بركلات الترجيح على حساب الطلبة

شفق نيوز- بغداد

خطف فريق الشرطة بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العراق لكرة القدم، بعد فوزه على غريمه التقليدي الطلبة بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، في لقاء "ديربي العاصمة" الذي جمعهما مساء الثلاثاء على ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث شهد الشوط الأول أداءً حذرًا من الطرفين انتهى دون أهداف، قبل أن يفتتح الشرطة التسجيل في الدقيقة 50 من عمر اللقاء عن طريق محترفه عبد المجيد بو بكر.

وتعقّد موقف الشرطة بعد طرد لاعبه أحمد زيرو في الدقيقة 60 لتراكم البطاقات، ليكمل الفريق ما تبقى من اللقاء بعشرة لاعبين، وسط ضغط طلابي أثمر عن هدف التعادل في الدقيقة 76 عن طريق امامتشي اوغسطين، ليُحتكم بعد ذلك إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للشرطة بنتيجة 4-1.

وبهذا الانتصار، يُكمل الشرطة عقد الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، إلى جانب القوة الجوية، دهوك، وزاخو.