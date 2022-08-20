الشرطة يكشف عن قائمة لاعبيه ويحدد موعد بدء معسكر اربيل 

شفق نيوز/ كشف نادي الشرطة، بطل الدوري العراقي للموسم الأخير، عن القائمة النهائية لفريقه الكروي الذي سيمثل النادي في بطولة الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.

وقال مدير الفريق هاشم رضا، لوكالة شفق نيوز، إن "القائمة ضمت 30 لاعباً يقودهم المدرب المصري مؤمن سليمان"، مبينا أن "الفريق أغلق باب تعاقداته بشكل نهائي بعد أن جدد لأغلب لاعبي الموسم الماضي الحاصلين على لقب الدوري".

وكشف رضا، عن قائمة أسماء لاعبي فريق الشرطة للموسم المقبل والتي تتألف من: "احمد باسل وكرار عامر ومناف يونس ومحمود المواس ومحمد جفال ومارديك مارديكيان وعلاء عبد الزهرة وبسام شاكر وياسين كريم وعلي حصني وعبد المجيد ابو بكر وأحمد يحيى ومحمد مزهر واحمد فرحان وادريسا نيانغ ومحمد كريم ووليد سالم وفيصل جاسم وعبد الرزاق قاسم وعمار غالب وامير صباح وسجاد جاسم ومحمد داود وفهد اليوسف واحمد زيرو وعباس كريم وامجد وليد ومصطفى محمد معن وذو الفقار يونس وعباس محمد".

وأكد أن "الفريق سيبدأ معسكره التدريبي الاستعدادي في اربيل للمدة من 25 من الشهر الحالي ولغاية 11 من أيلول المقبل"، مبينا أن "الفريق يواصل تدريباته في العاصمة بغداد في الوقت الحالي".

يذكر ان فريق نادي الشرطة بطل الدوري للموسم 2021-2022 سيخوض مباراة كأس السوبر أمام فريق الكرخ بطل كأس العراق للموسم 2021-2022 في الثاني من شهر تشرين الأول المقبل .