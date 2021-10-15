الشرطة يقلب خسارته إلى فوز في دوري الكرة

شفق نيوز/ قلب نادي الشرطة، يوم الجمعة، خسارته أمام نادي البصرة الى فوز ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى اللقاء بين الفريقين الذي احتضنه ملعب الفيحاء بفوز الشرطة بنتيجة 3-1 .

سجل نفط البصرة اولا عن طريق حيدر عبد الرحيم بالدقيقة السابعة لينتهي الشوط الاول على هذا الحال.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق الشرطة من قلب خسارته الى فوز كبير بعد تسجيله ثلاث اهداف متتالية ، اذ جاء هدف التعديل الاول عن طريق علاء عبد الزهرة في الدقيقة الرابعة والخمسين من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 60 سجل المحترف فهد اليوسف الهدف الثاني لفريق نادي الشرطة ، وفي الدقيقة 81 ، زاد المحترف محمود المواس غلة فريقه الشرطة بتسجيله هدفاً ثالثاً لينتهي اللقاء بفوز مستحق للشرطة على حساب مضيفه نفط البصرة.