الشرطة يقلب خسارته الى فوز امام اربيل بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الشرطة لكرة القدم، يوم الأربعاء، على فريق أربيل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت على ملعب الشعب الدولي في الساعة الخامسة والنصف عصراً، انتهت بفوز الشرطة بهدفين لهدف، سجل اربيل اولا عن طريق شيركو كريم بالدقيقة 67، وعادل الشرطة النتيجة بعد تسجيله هدفاً بالدقيقة 73 جاء بأقدام فهد اليوسف، وقبل انتهاء الوقت الاصلي للقاء بدقيقة سجل امجد عطوان للشرطة في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز قفز الشرطة للمركز الثاني برصيد 58 بينما تجمد رصيد اربيل عند 32 نقطة بالمركز 13.

وطرد حكم اللقاء مدرب اربيل لؤي صلاح قبل نهاية اللقاء بدقائق لتجاوزه على الحكم المساعد.