سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الشرطة يقلب خسارته الى فوز امام اربيل بدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-12T16:50:38+0000
الشرطة يقلب خسارته الى فوز امام اربيل بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الشرطة لكرة القدم، يوم الأربعاء، على فريق أربيل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت على ملعب الشعب الدولي في الساعة الخامسة والنصف عصراً، انتهت بفوز الشرطة بهدفين لهدف، سجل اربيل اولا عن طريق شيركو كريم بالدقيقة 67، وعادل الشرطة النتيجة بعد تسجيله هدفاً بالدقيقة 73 جاء بأقدام فهد اليوسف، وقبل انتهاء الوقت الاصلي للقاء بدقيقة سجل امجد عطوان للشرطة في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز قفز الشرطة للمركز الثاني برصيد 58 بينما تجمد رصيد اربيل عند 32 نقطة بالمركز 13.

وطرد حكم اللقاء مدرب اربيل لؤي صلاح قبل نهاية اللقاء بدقائق لتجاوزه على الحكم المساعد.

related

بثلاثية نظيفة.. الشرطة يحسم مواجهة الكرخ المؤجلة بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-05-08 14:59:47
بثلاثية نظيفة.. الشرطة يحسم مواجهة الكرخ المؤجلة بدوري الكرة الممتاز

اتحاد الكرة يعلن مباريات الجولة قبل الاخيرة من الدوري الممتاز

Date: 2019-07-15 15:20:03
اتحاد الكرة يعلن مباريات الجولة قبل الاخيرة من الدوري الممتاز

الزوراء يستعيد وصافة الدوري الممتاز بعد فوزه على الصناعات الكهربائية

Date: 2021-04-13 15:10:33
الزوراء يستعيد وصافة الدوري الممتاز بعد فوزه على الصناعات الكهربائية

نادي النفط "منزعج" من موقف لاعبه محمد داود ويهدد بعقوبات صارمة

Date: 2021-02-07 20:44:00
نادي النفط "منزعج" من موقف لاعبه محمد داود ويهدد بعقوبات صارمة

أربيل تقبل استقالة مدربها الكرواتي

Date: 2021-02-09 19:37:07
أربيل تقبل استقالة مدربها الكرواتي

طائرة الشرطة تحلق عالياً وتلحق أول هزيمة بغاز الجنوب

Date: 2021-02-12 20:47:25
طائرة الشرطة تحلق عالياً وتلحق أول هزيمة بغاز الجنوب

انطلاق الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز دون جمهور

Date: 2020-12-26 07:57:23
انطلاق الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز دون جمهور

تعادل إيجابي يحسم مباراة أربيل وأمانة بغداد في الدوري الممتاز

Date: 2021-02-24 12:14:31
تعادل إيجابي يحسم مباراة أربيل وأمانة بغداد في الدوري الممتاز