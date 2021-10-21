الشرطة يقلب الطاولة على زاخو في الوقت القاتل

شفق نيوز/ ضيف ملعب الشعب الدولي ببغداد يوم الخميس مباراة بين فريقي الشرطة وضيفه زاخو ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز، وانتهى اللقاء للشرطة 3-2.

سجل الشرطة عن طريق الكابتن علاء عبد الزهرة في الدقيقة 33 من زمن الشوط الاول، وفي الدقيقة 42 تمكن لاعب زاخو ياسر قاسم من تسجيل هدف التعديل لفريقه.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل البديل المحترف لوكاس سانتوس من اول لمسة له هدف التقدم لزاخو في الدقيقة 47 ، وبعد دقيقة جاء الرد السريع للشرطة عن طريق محمد قاسم من كرة قوية سددها من مسافة بعيدة ومن خارج منطقة الجزاء، وسجل المواس الهدف الثالث للشرطة بالدقيقة القاتلة من الوقت المحتسب بدل الضائع.