سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الشرطة يقلب الطاولة على زاخو في الوقت القاتل

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-21T16:23:12+0000
الشرطة يقلب الطاولة على زاخو في الوقت القاتل

شفق نيوز/ ضيف ملعب الشعب الدولي ببغداد يوم الخميس مباراة بين فريقي الشرطة وضيفه زاخو ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز، وانتهى اللقاء للشرطة 3-2.

سجل الشرطة عن طريق الكابتن علاء عبد الزهرة في الدقيقة 33 من زمن الشوط الاول، وفي الدقيقة 42 تمكن لاعب زاخو ياسر قاسم من تسجيل هدف التعديل لفريقه.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل البديل المحترف لوكاس سانتوس من اول لمسة له هدف التقدم لزاخو في الدقيقة 47 ، وبعد دقيقة جاء الرد السريع للشرطة عن طريق محمد قاسم من كرة قوية سددها من مسافة بعيدة ومن خارج منطقة الجزاء، وسجل المواس الهدف الثالث للشرطة بالدقيقة القاتلة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

related

بالصور.. الصقور تقطع أوتار القيثارة في ديربي العاصمة

Date: 2021-07-01 20:58:55
بالصور.. الصقور تقطع أوتار القيثارة في ديربي العاصمة

النجف يزيح الشرطة من المركز الثاني

Date: 2021-04-08 19:17:15
النجف يزيح الشرطة من المركز الثاني

رسمياً.. إدارة اربيل تسمي مدرباً جديداً لفريقها الكروي

Date: 2021-08-02 17:19:24
رسمياً.. إدارة اربيل تسمي مدرباً جديداً لفريقها الكروي

بهدف وحيد.. الكرخ يفوز على اربيل بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-04-17 21:03:53
بهدف وحيد.. الكرخ يفوز على اربيل بدوري الكرة الممتاز

تعادل إيجابي يحسم مباراة أربيل وأمانة بغداد في الدوري الممتاز

Date: 2021-02-24 12:14:31
تعادل إيجابي يحسم مباراة أربيل وأمانة بغداد في الدوري الممتاز

إدارة القاسم تسمي مدرب فريقها الكروي بالدوري الممتاز

Date: 2021-08-03 19:43:41
إدارة القاسم تسمي مدرب فريقها الكروي بالدوري الممتاز

الزوراء يحصد أول ثلاث نقاط على حساب الصناعة بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-09-21 19:34:38
الزوراء يحصد أول ثلاث نقاط على حساب الصناعة بدوري الكرة الممتاز

اقليم كوردستان يلغي الدوري الممتاز لكرة القدم لهذا العام ويحدد البطل

Date: 2020-07-25 11:27:56
اقليم كوردستان يلغي الدوري الممتاز لكرة القدم لهذا العام ويحدد البطل