رغم فوزه على الدحيل.. الشرطة يودع دوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز- بغداد

فاز نادي الشرطة العراقي، مساء اليوم الاثنين، على ضيفه فريق الدحيل القطري بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجرى اللقاء على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد عند الساعة 9:15 مساءً بتوقيت العراق.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الدحيل بهدفين لهدف للشرطة، سجل الدحيل أولاً في الدقيقة العاشرة من مقصية جميلة سددها كريستوف بيونتيك، ومن تسديدة ذكية للاعب بسام شاكر، وجاء هدف التعديل للشرطة في الدقيقة 19، فيما جاء الهدف الثاني للدحيل من ركلة جزاء نفذها بنجاح بوريجو في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدف التعادل ثم الهدف الثالث خلال دقيقة واحدة عن طريق المحترف السنغالي بولي سامبو، وذلك في الدقيقتين (57 و58).

وبهذه النتيجة بقي نادي الشرطة بالمركز الحادي عشر مودعاً البطولة رغم فوزه برصيد خمس نقاط، بينما تجمد رصيد الدحيل عند النقطة 8 في المركز السابع.

ودخل الشرطة المباراة بغياب الثنائي أمير صباح وريوان الأمين، في مواجهة تُعد تحصيل حاصل للفريق العراقي.