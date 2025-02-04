الشرطة يقدم شكوى للآسيوي.. مشاركة سهرابيان مخالفة لقوانين الفيفا

شفق نيوز/ قدم نادي الشرطة العراقي، يوم الثلاثاء، شكوى إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد نادي استقلال طهران، بسبب إشراك اللاعب "أرمين سهرابيان" خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة، معتبراً أن مشاركة سهرابيان مخالفة لقوانين الاتحاد الدولي (فيفا).

وتنص الشكوى، على أن اللاعب سهرابيان لعب هذا الموسم لثلاثة أندية مختلفة، في حين تنص القواعد الدولية على أن اللاعبين يحق لهم التوقيع مع ثلاثة أندية في الموسم الواحد، لكن لا يجوز لهم اللعب إلا لفريقين فقط.

وفي سياق متصل، قال مدرب نادي الشرطة محمد عبد العظيم عقب التعادل مع استقلال طهران 1-1 في المباراة التي جرت أمس في إيران ضمن بطولة دوري أبطال آسيا: "لقد قدمنا مباراة رائعة، ولكن التفاصيل الصغيرة حرمتنا من تحقيق الفوز. كنا قريبين من الانتصار، ولكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف عبدالعظيم: "كنا الأفضل في المباراة ونستحق الفوز. سيطرنا على اللقاء، لكن الحظ لم يكن في صالحنا. فريقنا كبير ويستحق مركزًا أفضل في البطولة، ولاعبونا قدموا كل ما لديهم. المركز الذي نحتله لا يعكس مستوانا الحقيقي".