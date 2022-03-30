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الشرطة يقترب من التتويج بلقب دوري اليد الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-30T16:01:21+0000
الشرطة يقترب من التتويج بلقب دوري اليد الممتاز

شفق نيوز/ تستأنف يومي الجمعة والسبت المقبلين مباريات الدور العاشر من المرحلة الثانية لدوري اليد الممتاز، حيث يقترب نادي الشرطة من التتويج باللقب.

وتستضيف قاعة الحكيم في كربلاء يوم الجمعة المقبل مباراتين، الأولى تقام الساعة الثانية ظهرا تجمع المسيب صاحب الضيافة بنقاطه الـ8 وبلدية البصرة الذي تتجه انظاره نحو المركز الخامس بانتظار نتائج الفرق التي تسبقه بالترتيب حيث يملك الفريق 27 نقطة بالمركز السابع.

ثاني المباريات ستجمع أبناء كربلاء الذي يقف في المركز الثامن وثاني الترتيب فريق الجيش في الساعة الرابعة عصرا وسيحاول الجيش التشبث بأي نتيجة تحققها باقي الفرق ضد الشرطة.

وستكون قمة المباريات في قاعة المرحوم علي سلام الساعة الثالثة عصرا بين الحشد الشعبي ثالث الترتيب في أول موسم له بالدوري والذي يطمح للمحافظة عليه وديالى الطامح للعودة إلى المراكز الأولى بعد عدة مواسم سابقة تقهقر فيها إلى مراكز لا تليق باسم النادي.

وستكون مباريات يوم السبت كالآتي :

قاعة الكوت ستكون مسرحا بين صاحبي المركز العاشر والحادي عشر الكوت والخليج العربي فوز الكوت سيكون معنوي بالدرجة الأولى لا أكثر حيث يمتلك الفريق 3 نقاط فقط، اما الخليج فيمتلك فرصة ترك الترتيب الأخير من خلال الفوز بالمباراة حيث يمتلك نقطة يتيمة، وستقام المباراة الساعة الثالثة عصرا.

صراع الترتيب في الوسط سيكون خلال مباراة فريقي الكوفة صاحب المركز التاسع ب 23 نقطة وفريق التعاون سادس الترتيب ب 27 نقطة طموح كلا الفريقين هو تحسين مركزهم بعد الاطمئنان على البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز للموسم المقبل المباراة ستكون على قاعة الكوفة الساعة الثالثة عصرا

آخر المواجهات ستكون حليمة ومفصلية بالنسبة لأبناء القيثارة الخضراء الذي سيكون تتويجه باللقب مجرد وقت حيث ستجمع قاعة المدرسة التخصصية في بغداد مع السليمانية.

الشرطة بحاجة إلى نقطة واحدة ليعلن تتويجه بلقب الدوري بصورة رسمية بعد أن فقده الموسم السابق لغريمة فريق الجيش، بعد الفوز على السليمانية 36-13، أما السليمانية اطمئن بصورة كبيرة على مركزه الخامس حيث يحتاج إلى نقطة من مبارتيه المقبلتين.

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