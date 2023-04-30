الشرطة يقبض على الصدارة بفوزه على الطلبة بثلاثية نظيفة

2023-04-30T20:25:43.000000Z

شفق نيوز/ عاد فريق نادي الشرطة للصدارة بعد تحقيقه الفوز اليوم الأحد على فريق نادي الطلبة بنتيجة 3-0 في اخر مباريات الجولة 26 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي.

سجل قائد الفريق علاء عبد الزهرة هدفين في الدقيقة 46 و 63 من ركلة جزاء، واضاف احمد فرحان في الدقيقة  86 هدفاً ثالثاً للقيثارة.

وبهذه النتيجة تصدر الشرطة ترتيب الفرق الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 43 بالمركز الخامس.

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