الشرطة يقبض على الصدارة بفوزه على الطلبة بثلاثية نظيفة

شفق نيوز/ عاد فريق نادي الشرطة للصدارة بعد تحقيقه الفوز اليوم الأحد على فريق نادي الطلبة بنتيجة 3-0 في اخر مباريات الجولة 26 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي.

سجل قائد الفريق علاء عبد الزهرة هدفين في الدقيقة 46 و 63 من ركلة جزاء، واضاف احمد فرحان في الدقيقة 86 هدفاً ثالثاً للقيثارة.

وبهذه النتيجة تصدر الشرطة ترتيب الفرق الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 43 بالمركز الخامس.