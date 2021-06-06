الشرطة يفوز على نفط البصرة ويضرب موعدا في ختام دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي الشرطة لكرة السلة، يوم الأحد، إلى نهائي بطولة الدوري الممتاز بعد فوزه على نادي نفط البصرة.

وجرى اللقاء ضمن مباريات المربع الذهبي، مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة، وفاز الشرطة بفارق 7 نقاط وبنتيجة 90-83.

وبهذا الفوز يكون الشرطة قد بلغ ختام منافسات الدوري العراقي الممتاز ليلاقي فريق نادي النفط الذي فاز هو الاخر اليوم على فريق الحشد 77-71 نقطة.

وشهد اللقاء الثاني بين الشرطة ونفط البصرة ولأول مرة في العراق، ادخال اتحاد السلة تقنية (IRS) المشابهة لتقنية "الفار" في مباريات كرة القدم.