الشرطة يفوز على كربلاء والنجف يخسر أمام النفط بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الشرطة فوزاً ثميناً على ضيفه كربلاء، كما تمكن فريق النفط من التغلب على النجف، مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة 16 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت مباراة الشرطة وكربلاء في الساعة السابعة والنصف مساء في ملعب الشعب الدولي، سجل الشرطة هدفه الاول في الدقيقة 43 عن طريق احمد فرحان، وعادل كربلاء النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول عن طريق اللاعب رضا فاضل.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب الشرطة ناصر حمدوه من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53، وعاد احمد فرحان ليسجل هدف الشرطة الثالث في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 32 بالمركز الثاني متساوياً مع فريقي الكهرباء والقوة الجوية بالنقاط ومتقدماً عليهما بالأهداف، فيما تجمد رصيد كربلاء عند النقطة 17 بالمركز 15.