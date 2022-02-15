الشرطة يفوز على زاخو في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز / واصل نادي الشرطة لكرة السلة، انتصاراته في الدوري العراقي الممتاز للسلة، بعد تغلبه على نظيره زاخو، يوم الثلاثاء، بنتيجة (79-66).

وشهدت المباراة التي أقيمت في قاعة الشعب المغلقة ببغداد، التعادل في الفترة الاولى بنتيجة (21-21) وكذلك الفترة الثانية شهدت تعادل الفريقين مجدداً بنتيجة (33-33).

لكن نادي الشرطة، عاد في الفترة الثالثة بقوة ليحسمها لصالحه بنتيجة (56-42) واستطاع من الحفاظ على تقدمه خلال الفترة الرابعة لتنتهي المباراة بنتيجة (79-66).

وحصل لاعب نادي الشرطة حسان علي عبد الله، لقب أفضل لاعب في المباراة، بعد أن سجل 27 نقطة و2 ريباوند و2 أسيست.