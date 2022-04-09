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الشرطة يفوز على النفط ويؤجل حسم لقب دوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-09T20:54:22+0000
الشرطة يفوز على النفط ويؤجل حسم لقب دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، المباراة الحاسمة في ختام منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة بين فريقي النفط والشرطة.

وانتهت المباراة بفوز الشرطة 88-87 ليؤجل حسم اللقب وتقام مباراة اخرى يوم الاثنين المقبل.

وكان النفط فاز ثلاث مرات على الشرطة وتبقى له مباراة واحدة انتهت قبل قليل اليوم ليحسم اللقب ، لكنه خسر المباراة بفارق نصف نقطة امام الشرطة 88-87 ليؤجل حسم اللقب الى يوم الاثنين بعد ان اصبحت النتيجة 3 -1 لصالح النفط.

وعلى الشرطة الفوز ثلاث مرات اخرى ليحسم اللقب بينما يحتاج النفط فوز في مباراة واحدة ليحسم اللقب اذ يتوجب على كل فريق الفوز اربع مرات لحسم اللقب حسب نظام الدوري السلوي العراقي الممتاز.

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