سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الشرطة يفوز على الكرخ بهدف وحيد في ختام الجولة العاشرة للدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-23T19:17:15+0000
الشرطة يفوز على الكرخ بهدف وحيد في ختام الجولة العاشرة للدوري الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الشرطة الرياضي، يوم الأربعاء، على فريق الكرخ بهدف واحد ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري كرة القدم الممتاز.

وجرت ظهر اليوم في ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة بغداد، المباراة الاخيرة ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز والتي جمعت فريقيّ الشرطة والكرخ، وانتهى اللقاء بفوز القيثارة الخضراء على الكرخ بهدف دون مقابل جاء بإمضاء علاء مهاوي في الدقيقة العاشرة من الشوط الاول.

وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده للنقطة السابعة عشر بالمركز الثالث بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة الحادية عشر بالمركز الثالث عشر.

related

اتحاد السلة يقرر اقامة تجمع الجولة الاولى للدوري الممتاز في بغداد

Date: 2020-12-10 06:17:39
اتحاد السلة يقرر اقامة تجمع الجولة الاولى للدوري الممتاز في بغداد

نفط ميسان يحقق فوزه الأول بالدوري الممتاز

Date: 2020-11-06 17:58:16
نفط ميسان يحقق فوزه الأول بالدوري الممتاز

خمس مواجهات بالدوري الممتاز بضمنها ديربي البصرة

Date: 2020-11-28 06:17:51
خمس مواجهات بالدوري الممتاز بضمنها ديربي البصرة

التطبيعية تغيّر موعد مباراتين بسب النقل التلفزيوني

Date: 2020-12-10 21:02:08
التطبيعية تغيّر موعد مباراتين بسب النقل التلفزيوني

على حساب الجنوب.. صالات الجوية يستهل الدوري الممتاز بفوز عريض

Date: 2020-11-13 14:16:56
على حساب الجنوب.. صالات الجوية يستهل الدوري الممتاز بفوز عريض

أول خسارة للجوية على يد بغداد.. والزوراء يجتاز الحدود

Date: 2020-11-28 14:45:25
أول خسارة للجوية على يد بغداد.. والزوراء يجتاز الحدود

ست مواجهات اليوم لدوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-13 05:31:20
ست مواجهات اليوم لدوري الكرة الممتاز

صالات شهربان يهزم غاز الجنوب في افتتاح الدوري الممتاز

Date: 2020-11-13 15:50:13
صالات شهربان يهزم غاز الجنوب في افتتاح الدوري الممتاز