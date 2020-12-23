الشرطة يفوز على الكرخ بهدف وحيد في ختام الجولة العاشرة للدوري الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الشرطة الرياضي، يوم الأربعاء، على فريق الكرخ بهدف واحد ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري كرة القدم الممتاز.

وجرت ظهر اليوم في ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة بغداد، المباراة الاخيرة ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز والتي جمعت فريقيّ الشرطة والكرخ، وانتهى اللقاء بفوز القيثارة الخضراء على الكرخ بهدف دون مقابل جاء بإمضاء علاء مهاوي في الدقيقة العاشرة من الشوط الاول.

وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده للنقطة السابعة عشر بالمركز الثالث بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة الحادية عشر بالمركز الثالث عشر.