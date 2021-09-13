الشرطة يفوز على الطلبة وديا بثلاثية نظيفة

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة لكرة القدم، يوم الاثنين، من الفوز على فريق نادي الطلبة في مباراة ودية جمعتهما في بغداد ضمن اطار استعدادات الفريقين للدوري العراقي الممتاز.

وفاز الشرطة بثلاثية نظيفة وسجل له محمود المواس، وفهد يوسف، ووليد سالم .

وفاز فريق الشرطة الجمعة الماضي بمباراة ودية جرت في بغداد على فريق الكهرباء 3-1.

وكان فريق نادي الشرطة انهى معسكره التدريبي في أربيل مؤخرا وذلك تحضيراً لمباريات الدوري الممتاز لكرة القدم وخاض خلال المعسكر عدة لقاءات ابرزها مع امانة بغداد الذي تعادل فيها ايجابيا بهدف واحد لكلا الفريقين.