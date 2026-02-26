الشرطة يفوز على الزوراء وزاخو يكرم الغراف بدوري النجوم

شفق نيوز- بغداد/دهوك

حقق فريق الشرطة، مساء الخميس، فوزاً ثميناً على مضيفه الزوراء بنتيجة (2-1)، في ديربي العاصمة المؤجل من الجولة الأولى ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، في حين فاز زاخو على ضيفه الغراف بهدفين دون مقابل، في افتتاح مباريات الجولة العشرين من الدوري.

وأقيمت المباراة الأولى على ملعب الزوراء عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث شهدت مواجهة قوية بين الفريقين اتسمت بالإثارة والندية طوال شوطي اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1)، بعدما افتتح الشرطة التسجيل مبكراً عبر لاعبه الكاميروني ليونيل أتيبا في الدقيقة 11، قبل أن يدرك الزوراء التعادل عن طريق محمد قاسم في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، نجح الشرطة في حسم المواجهة بعدما سجل ليونيل أتيبا هدفه الشخصي الثاني برأسية جميلة في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة طرد لاعب الشرطة عبد المجيد بوبكر في الدقيقة 79 بسبب تراكم البطاقات، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الزوراء عند 31 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، تمكّن فريق زاخو من تحقيق الفوز على ضيفه الغراف بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب زاخو بالتوقيت ذاته.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح البرازيلي أورينيو التسجيل لزاخو في الدقيقة 55، ثم عزز أمجد عطوان النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 76.

ورفع زاخو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الغراف عند 29 نقطة في المركز التاسع.