الشرطة يفوز على الدغارة ويلاحق المتصدر بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ قلب فريق الشرطة الطاولة على الدغارة في مباراة مؤجلة من دوري الطائرة الممتاز، ليسجل انتصاراً مهما بثلاثة أشواط لواحد ويواصل ملاحقته للمتصدر مصافي الجنوب.

وكانت نتيجة الاشواط كالتالي ،25-20 ، 16-25 ، 20-25، 21-25 .

وفي مباراة مؤجلة أخرى ضمن المنافسات ذاتها، أكد فريق مصافي الشمال أحقيته بصدارة الدوري الممتاز بالفوز على نينوى بثلاثة أشواط دون رد، كانت على النحو الاتي : 20-25 ، 22-25 ، 16-25.

من جانب آخر، قررت لجنة الانضباط معاقبة لاعب نادي الشرطة (غيث نعمة جهاد) على خلفية التصرفات التي صدرت منه في مباراة فريقه مع فريق مصافي الشمال.

وأصدرت الانضباط استناداً للمادة 21 وبناءً على تقرير مشرف المباراة، عقوبة حرمانه اللعب لمباراتين متتاليتن في المسابقة وغرامة مالية قدرها (مليون دينار) استناداً للمادة 6 من اللائحة ذاتها والتي تنص على (معاقبة كل من قام بسلوك مشين او استخدام اشارات عدوانية او بذيئة اتجاه المنافس او مسؤول المباراة او اي شخص ينتمي إلى الكرة الطائرة.