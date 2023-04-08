الشرطة يفوز على الحشد وكربلاء يجتاز الكوت في دوري كرة اليد الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريقا الشرطة وكربلاء لكرة اليد، يوم السبت، من الفوز على منافسيهما ضمن منافسات الدور الثامن من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد.

وفي المباراة الاولى تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق الفوز على فريق نادي الحشد الشعبي بنتيجة 33-25.

كما فاز في المباراة الثانية فريق نادي كربلاء على فريق نادي الكوت بنتيجة 35-33.

وكان فريق نادي الجيش قد فاز أمس ضمن المنافسات نفسها على فريق نادي ديالى بنتيجة 25-24، كما فاز فريق الكرخ على نفط ميسان بنتيجة 26-24.

يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة اليد قرر إلغاء مباراة منتخب العراق الودية مع بيلاروسيا تجنباً لعقوبات الاتحاد الدولي.