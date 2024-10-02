الشرطة يفوز على الحشد بدوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ تمكن فريق الشرطة لكرة السلة، يوم الأربعاء، من تحقيق فوز مستحق على الحشد الشعبي، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة للموسم 2024-2025.

وفاز القيثارة على نادي الحشد الشعبي بفارق 20 نقطة وبنتيجة (84-64) ضمن منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

فيما فاز ناشئي الحشد الشعبي على ناشئي الشرطة بنتيجة 68 نقطة مقابل 38 ضمن مباريات الدوري المصاحب لدوري المحترفين لكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم الاربعاء في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وتقام يوم الجمعة المقبل، مباراة واحدة ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة، تجمع فريقا زاخو وضيفه غاز الشمال على قاعة الاول.