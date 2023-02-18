الشرطة يفك الشراكة مع الكهرباء والقوة الجوية ويتصدر الدوري "مؤقتاً"

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من خطف ثلاث نقاط مهمة من مضيفه فريق الكهرباء، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الزوراء وهو الملعب المفترض لفريق الكهرباء.

وسجل الشرطة هدفه الأول في الدقيقة السادسة من الشوط المباراة عن طريق اللاعب ادريسا نيانغ، وجاء الهدف الثاني للشرطة في الدقيقة 40 بأقدام اللاعب آسو رستم.

وفي الدقيقة 63 من الشوط الثاني سجل الكهرباء هدف التقليص عن طريق مهيمن سليم، وفي الدقيقة 79 جاء الهدف الثالث للشرطة عبر اللاعب بسام شاكر.

وبهذه النتيجة تصدر الشرطة مؤقتاً ترتيب قائمة الفرق برصيد 35 نقطة ليفك شراكة النقاط مع فريقيّ الكهرباء والقوة الجوية، بينما توقف زحف الكهرباء عند النقطة 32 بالمركز الرابع.