الشرطة يفض الشراكة مع النفط وينفرد بالصدارة في دوري النجوم

شفق نيوز/ ‏ فاز فريق الشرطة على مضيفه فريق النفط بنتيجة 2-0 في مباراة فض الشراكة على الصدارة ضمن منافسات الجولة السادسة لدور نجوم العراق لكرة القدم.

‏جرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي اليوم الخميس عند الساعة 2:45 عصراً.

‏انتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين دون مقابل، سجل هدفي الشرطة مهند علي في الدقيقة 22، وأضاف محمد داود الهدف الثاني للشرطة عند الدقيقة 45+3.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة بخطف الشرطة ثلاث نقاط ثمينة من منافسه النفط ويتصدر ترتيب فرق دوري النجوم.

وبهذه النتيجة انفرد الشرطة بالصدارة بعد ان رفع رصيده للنقطة 14 نقطة تاركا المركز الثاني للنفط بعد أن تجمّد رصيده عند النقطة 11 نقطة.